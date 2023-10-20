Поддержит ли Конгресс выделение десятков миллиардов долларов Украине: посол назвала главное препятствие

Финансовая поддержка, запрошенная президентом США в Конгрессе, включает не только помощь для Украины и важна для многих государств.

Отсутствие спикера Палаты представителей США, которого после четырех раундов голосования до сих пор не смогли избрать, остается единственным временным препятствием для выделения 61 миллиарда гривен для помощи Украине.

Об этом говорила в эфире ТСН посол Украины в США Оксана Маркарова.

По ее словам, финансовая поддержка, запрошенная президентом США Джо Байденом в Конгрессе, включает не только помощь для Украины, но и для других стран.

"У нас нет шансов, чтобы не поддержали", — считает Маркарова.

Посол подчеркнула, что украинские дипломаты понимают, что это "экзистенциальная борьба для нас", поэтому они работают вместе с Администрацией президента Байдена с обеими партиями в Конгрессе, чтобы донести, что выделение этих средств очень важно также для Соединенных Штатов.

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“Главный вопрос, который может сейчас, можно так сказать, помешать – это выборы спикера в Палате представителей. Сегодня состоялся четвертый раунд голосований. К сожалению, спикера не было избрано. Надеюсь, что после перерыва найдется решение – будет ли избранный спикер, или временный исполняющий обязанности. Но еще раз могу заверить, что большинство наших друзей и в Республиканской партии, и в Демократической партии понимают эту необходимость и активно работают над тем, чтобы поддержать и Украину, и Израиль, и всех ключевых союзников", — подытожила глава украинского дипломатического представительства в Вашингтоне. .

Напомним, в пятницу, 20 октября, Байден запросил у Конгресса около 14 миллиардов долларов в поддержку Израиля в борьбе с ХАМАС и более 61 миллиарда долларов на помощь Украине в войне с Россией. Это часть более широкого пакета на общую сумму более 100 миллиардов долларов, который также включает в себя деньги на укрепление границы между США и Мексикой и для Индо-Тихоокеанского региона, включая Тайвань.

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