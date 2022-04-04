"Поддержите нас, но не тишиной": речь Зеленского на Grammy вызвала реакцию музыкантов мира

"Поддержите нас, но не тишиной": речь Зеленского на Grammy вызвала реакцию музыкантов мира

Музыка пробьется...

В ночь на 4 апреля во время 64 церемонии награждения музыкальной премией Grammy прозвучало обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Я призываю всех рассказывать правду о войне, гибели людей, детей от российских бомб и войск. Наши музыканты носят бронежилеты вместо смокингов и поют раненым в больницах. Даже тем, кто их не слышит. Но музыка пробьется... что бы там ни было.. Потому что мы защищаем нашу свободу жить, любить, звучать", — сказал Зеленский.

'Наши девушки мечтают о ярмарке интеллигенции tuxedos' — President Zelenskyy just addressed the #GRAMMYs telecast from Ukraine pic.twitter.com/u05czCtXBQ — NowThis (@nowthisnews) 4 апреля 2022

"Война. Что может быть более противоположным музыке? Молчание разрушенных городов и убитых людей. Наши дети рисуют летящие ракеты, а не падающие звезды. Более 400 детей получили ранения, 153 ребенка погибли. И мы никогда не увидим, как они рисуют Наши родители счастливы проснуться утром в бомбоубежищах.Потому что живы.Наши близкие не знают, или мы снова будем вместе.Война не дает нам выбирать, кто выживет, а кто останется в вечной тишине.(...) Поддержите нас в любой возможен способ.Любой, но не тишиной.И тогда наступит мир.Всем нашим разрушенным войной городам: Чернигову, Харькову, Волновахе, Мариуполю и другим.Они уже легенды.Но я мечтаю, чтобы они были живы и свободны.Свободны как вы на сцене Grammy", — сказал президент.

После обращения Зеленского Джон Ледженд исполнил свою песню Free, вместе с ним выступали украинская певица Мики Ньютон и поэтесса Люба Якимчук.

Во время церемонии многие мировые музыканты выступили с публичными заявлениями против вторжения россии в Украину и выразили поддержку украинскому народу.

Напомним, Grammy — присуждаемая ежегодно музыкальная награда американской Академии звукозаписи. Церемония проходит в Лас-Вегасе.

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