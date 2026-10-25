Поддерживал "СВО" и собирал средства для военных РФ: умер российский рэпер-пропагандист (обновлено)

Миша Маваши / © Telegram

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Российский рэпер-пропагандист Миша Маваши (настоящее имя Михаил Ниц), поддерживавший российскую агрессию против Украины и собиравший средства для российских военных, умер в ночь на 25 октября.

О смерти музыканта сообщили в его Telegram-канале.

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Как умер Миша Маваши: что известно об обстоятельствах смерти

По словам знакомого Маваши, рэпер умер в ночь с 24 на 25 октября. Причиной смерти назвали «несчастный случай».

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«Вынужден с грустью сообщить, что произошла трагедия. Михаил Федорович Маваши сегодня ночью, с 24-го на 25-е, умер в результате несчастного случая. Подробностей пока никаких сообщать не будем. Разбираемся в ситуации. Все в шоке», — заявил знакомый музыканта.

По данным росСМИ, Миша Маваши, вероятно, скончался от огнестрельного ранения головы. Предварительно это могло быть самоубийство.

«По предварительной информации, рэпер получил ранение дома. Его срочно доставили в реанимацию, однако он потерял слишком много крови», — сообщают российские медиа.

Кто такой Миша Маваши и за что его осудили в Украине

Миша Маваши был российским рэпером, автором песен и лидером ультраправого националистического движения Северный человек, которое он основал в 2022 году. Организация позиционировала себя как всероссийский ресурс и имела региональные подразделения, в частности в Москве и Самаре. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину музыкант поддерживал российскую агрессию и публично сообщал о сборе средств для российских военных.

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8 сентября 2025 года Винницкий городской суд заочно приговорил Маваши к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества. Его признали виновным в финансировании действий, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины.

«Маваши через интернет собирал донаты от граждан России для поддержки российских военных формирований, а также публично отчитывался об этом собрании в своих каналах», — говорится в решении суда.

Напомним, ранее мы писали о смерти Анатолия Кашпировского — советского гипнотизера, скончавшегося 3 октября в Москве. Его похоронили в Виннице 13 октября на Центральном кладбище, где находятся его родители и дочь. Церемония прощания прошла тайно.

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