Поддерживают ли немцы военную помощь Украине — результаты опроса

Согласно последнему опросу Бундесвера, Россию в Германии все больше воспринимают как угрозу. Участники исследования также высказались по теме "военной пригодности", что выявило увеличение тех, кто поддерживает и одобряет военную поддержку Украины по сравнению с 2023 годом.

Об этом пишет Spiegel со ссылкой на результаты ежегодного опроса Бундесвера.

Что показали результаты опроса в Германии

Согласно опросу, почти половина опрошенных граждан (49%) выступают за военную поддержку Украины, что на четыре процентных пункта больше, чем в 2023 году.

Только избиратели ультраправой "Альтернативы для Германии" и ультралевого Альянса Сары Вагенкнехт, а также неголосующая группа в большинстве отвергли бы такую поддержку.

В то же время, как отмечают специалисты исследования Бундесвера, одобрение в значительной степени зависит от того, воспринимают ли респонденты Россию угрозой безопасности Германии. Поэтому те, кто считает Россию угрозой, значительно больше согласны с военной поддержкой Украины, чем те, кто не считает угрозой страну-агрессору.

2/3 респондентов (65%) считают, что действия России в Украине и российское перевооружение представляют опасность для Германии.

Что известно об опросе Бундесвера

Бундесвер опросил около 2 тыс. граждан в рамках репрезентативного опроса. Известно, что этот опрос населения осуществляют ежегодно с 1996 года с целью измерения социального восприятия Бундесвера среди населения.

Напомним, Германия начала подготовку к возможным боевым действиям с Россией. Бундесвер уже готовит подразделения к вероятным боевым действиям из РФ. Немецкое правительство на днях одобрило секретный план, определяющий действия страны в случае войны.

Читайте также: