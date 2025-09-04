- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 74
- Время на прочтение
- 2 мин
Поддерживают ли поляки вступление Украины в НАТО: результаты опроса
Среди поляков стало больше тех, кто против поддержки вступления Украины в Альянс.
Большинство поляков выступают против того, чтобы Варшава поддержала вступление Украины в НАТО. Это число выросло и сейчас составляет почти 53%.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом IBRiS по заказу издания Rzeczpospolita.
На вопрос, должна ли Польша поддерживать вступление Украины в Альянс, 33,5% респондентов ответили «да», тогда как 52,7% высказались против, а еще 13,8% не определились.
Журналисты отмечают, что позиция опрошенных в значительной степени зависела от их политических предпочтений. Так, среди сторонников правящих сил положительно оценили эту идею 59%. Зато избиратели оппозиционных партий — «Право и справедливость», ультраправой «Конфедерации» и левой «Вместе» — в значительной степени были против (в этой группе отрицательный ответ дали 74%).
Скептически относятся к интеграции Украины в НАТО также люди старше 50 лет, жители сел (62%), респонденты без высшего образования (71%) и особенно те, кто считает свое материальное положение неудовлетворительным (91%).
Для сравнения, во время опроса IBRiS в августе 2023 года идею немедленного принятия Украины в НАТО отклоняли 47,7% поляков, тогда как поддерживали — 40%. В нынешнем исследовании приняли участие 1069 человек.
К слову, в январе на тот момент еще кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий заявил, что Украина не сможет вступить в НАТО или Евросоюз, если не признает ответственность за Волынскую трагедию 1943 года.
Напомним, в июне по результатам опроса IBRiS, против вступления Украины в НАТО выступали 42% поляков. Такое же количество опрошенных граждан Польши высказалось против вступления Украины в ЕС.