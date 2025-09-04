Поддерживают ли поляки вступление Украины в НАТО: результаты опроса

Флаги Украины и Польши / © Getty Images

Большинство поляков выступают против того, чтобы Варшава поддержала вступление Украины в НАТО. Это число выросло и сейчас составляет почти 53%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом IBRiS по заказу издания Rzeczpospolita.

На вопрос, должна ли Польша поддерживать вступление Украины в Альянс, 33,5% респондентов ответили «да», тогда как 52,7% высказались против, а еще 13,8% не определились.

Журналисты отмечают, что позиция опрошенных в значительной степени зависела от их политических предпочтений. Так, среди сторонников правящих сил положительно оценили эту идею 59%. Зато избиратели оппозиционных партий — «Право и справедливость», ультраправой «Конфедерации» и левой «Вместе» — в значительной степени были против (в этой группе отрицательный ответ дали 74%).

Скептически относятся к интеграции Украины в НАТО также люди старше 50 лет, жители сел (62%), респонденты без высшего образования (71%) и особенно те, кто считает свое материальное положение неудовлетворительным (91%).

Для сравнения, во время опроса IBRiS в августе 2023 года идею немедленного принятия Украины в НАТО отклоняли 47,7% поляков, тогда как поддерживали — 40%. В нынешнем исследовании приняли участие 1069 человек.

К слову, в январе на тот момент еще кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий заявил, что Украина не сможет вступить в НАТО или Евросоюз, если не признает ответственность за Волынскую трагедию 1943 года.

Напомним, в июне по результатам опроса IBRiS, против вступления Украины в НАТО выступали 42% поляков. Такое же количество опрошенных граждан Польши высказалось против вступления Украины в ЕС.