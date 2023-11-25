Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Поддерживают ВСУ": у российских шовинистов произошла истерика из-за позиции группы "Би-2"

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
2114
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Поддерживают ВСУ": у российских шовинистов произошла истерика из-за позиции группы "Би-2"

Группа Би-2 / Фото: ТСН.ua

Путинисты написали ряд доносов с требованиями запретить россиянам слушать песни группы.

В России разгорелся скандал из-за того, что лидер группы Би-2 Лева признался в том, что поддерживает Вооруженные силы Украины и помогает финансово.

По словам музыканта, другие участник группы поддерживают его, передает УНИАН.

Это заявление Левы вызвало подлинную истерику у русских шовинистически настроенных сторонников войны.

Так называемые "общественные деятели" обратились в российскую прокуратуру, Министерство культуры и СК РФ с требованием признать участников группы "спонсорами терроризма", "изменниками", а также запретить им въезд на территорию России.

Известная российская шовинистка Яна Поплавская призвала Роскомнадзор "заблокировать" песни и видео группы.

"До сих пор на российском сервисе можно послушать и отдать свои деньги за музыку Би-2, а на российском видеохостинге можно смотреть клипы и даже донатить группе", — возмущается путинистка.

"И есть Роскомнадзор, который занят всем, чем угодно, но не блокированием иноагентов. И есть Госдума, которая закрывает глаза на возвращение тех, кто поддерживает Украину. И миллионы удивляющихся россиян, глядя на все, что происходит", — добавила Поплавская .

Напомним, ранее сообщалось, что российский "эксперт" в прямом эфире признался, что России нечего предложить Украине, кроме нищеты.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Госдепе заявили, что российская пропаганда лишь усиливает уверенность в помощи украинцам.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2114
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация