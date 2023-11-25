"Поддерживают ВСУ": у российских шовинистов произошла истерика из-за позиции группы "Би-2"

В России разгорелся скандал из-за того, что лидер группы Би-2 Лева признался в том, что поддерживает Вооруженные силы Украины и помогает финансово.

Также читайте Максим Галкин на концерте спел на украинском и довел россиян до истерики

По словам музыканта, другие участник группы поддерживают его, передает УНИАН.

Это заявление Левы вызвало подлинную истерику у русских шовинистически настроенных сторонников войны.

Так называемые "общественные деятели" обратились в российскую прокуратуру, Министерство культуры и СК РФ с требованием признать участников группы "спонсорами терроризма", "изменниками", а также запретить им въезд на территорию России.

Известная российская шовинистка Яна Поплавская призвала Роскомнадзор "заблокировать" песни и видео группы.

"До сих пор на российском сервисе можно послушать и отдать свои деньги за музыку Би-2, а на российском видеохостинге можно смотреть клипы и даже донатить группе", — возмущается путинистка.

"И есть Роскомнадзор, который занят всем, чем угодно, но не блокированием иноагентов. И есть Госдума, которая закрывает глаза на возвращение тех, кто поддерживает Украину. И миллионы удивляющихся россиян, глядя на все, что происходит", — добавила Поплавская .

Напомним, ранее сообщалось, что российский "эксперт" в прямом эфире признался, что России нечего предложить Украине, кроме нищеты.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Госдепе заявили, что российская пропаганда лишь усиливает уверенность в помощи украинцам.

Читайте также: