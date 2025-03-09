Поддержка F-16 от США остановлена, но есть неожиданное решение для Украины — Forbes

Украинские ВВС, не получив от США глушения, теперь полагаются на союзников.

Решение администрации президента США Дональда Трампа прекратить поставки систем глушения для украинских ВВС ставит под угрозу их способность эффективно защищаться от воздушных атак.

Такое мнение высказал аналитик Forbes Дэвид Акс.

Украинские ВВС могут потерять важные воздушные контрмеры в критический момент войны с Россией. Однако у них есть поддержка союзников, и они могут возложить функцию глушения на поступающие из Франции истребители Dassault Mirage 2000.

Консорциум европейских стран – Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия – еще в 2023 году пообещал Украине 85 готовых к полетам истребителей F-16; первые 18 уже прибыли, один из которых потерпел крушение, вероятно из-за ошибки украинской ракетной батареи.

Выносливые, сверхзвуковые истребители получили мощную поддержку США при администрации бывшего президента Джо Байдена. Американцы помогали обучать пилотов, снабжали запчасти и боеприпасами, а также поручили группе ВВС США программирование подфюзеляжных блоков радиоэлектронной борьбы AN/ALQ-131 для F-16.

AN/ALQ-131 является новым и критически важным потенциалом для украинских ВВС, вступивших в масштабную войну в феврале 2022 г. без существенных систем глушения. Это поставило украинские самолеты под опасность уничтожения российскими ракетами, что привело к тяжелым потерям на начальных этапах. Украинцы списали около 100 самолетов, большинство из которых в первые хаотические недели вторжения России.

Украинские F-16 гораздо лучше оснащены, чем бывшие советские самолеты МиГ и Су, и гораздо более способны защищать себя и сопутствующие самолеты от российской ПВО. Помимо AN/ALQ-131, F-16 могут нести встроенную систему распределения Pylon и встроенные системы электронной борьбы Pylon: PIDS и ECIPS.

PIDS выбрасывает металлические отражатели и обломочные ракеты для обмана приближающих ракет с радиолокационной и инфракрасной наводкой. ECIPS содержит пассивную защиту, дополняя активные отражатели и обломочные ракеты, включая глушитель AN/ALQ-162 для подавления радаров на земле, а также систему предупреждения о ракетном нападении AN/AAR-60 для активации защиты.

AN/ALQ-131 может обеспечить "зону преимущества в воздухе", позволяющую достичь стратегических целей, пояснили в ВВС США. Украинские ВВС активно используют F-16 из AN/ALQ-131 для создания электронного шума на экранах российских радаров. "Они действуют как "летающая ПВО" с передовыми технологиями предупреждения о ракетном нападении", — отметила аналитическая группа Conflict Intelligence Team.

Но российские ВВС могут обойти глушение, перепрограммировав свои радары для работы на других частотах. Во времена Байдена ВВС США могли бы корректировать свои частоты AN/ALQ-131 в ответ на адаптацию России, но при Трампе украинские пилоты могут столкнуться с проблемами из-за устаревшего программирования.

К счастью, для украинских ВВС излишки Mirage 2000, предоставляемые Францией, оснащены собственными мощными глушителями, и никакие американцы не участвуют в их программировании. Франция в конечном счете может передать десятки сверхзвуковых Mirage 2000; первые несколько уже находятся в Украине.

Французский Mirage 2000-5F оснащен системой предупреждения о радаре Serval, постановщиком помех Sabre и распределителем дипольных отражателей и ловушек Eclair. Этот комплекс средств радиоэлектронной борьбы был на передовом крае войны в 1980-х, но начал отставать из-за поколения. Учитывая эту слабость и оценивая серьезность ракетной угрозы России над Украиной, Министерство обороны Франции пообещало установить новые системы электронного противодействия Mirage 2000 перед их поставкой в Украину. Возможно, это будет аналоговая система Integrated Countermeasures Suite Mark 2 или полностью цифровая Integrated Countermeasures Suite Mark 3.

Любая из этих установок будет улучшена по сравнению со старой комбинацией Serval-Sabre-Eclair и потенциальной заменой AN/ALQ-131, поскольку американские модули отстают от российской адаптации. Французы остаются верными союзниками Украины и должны быть готовы корректировать системы глушения при необходимости.

В долгосрочной перспективе украинцы могли бы переоборудовать свои F-16 в неамериканские средства электронного противодействия. Бельгийцы делали подобное в 1990-х, поэтому это невозможно, но для этого может понадобиться больше времени и денег, чем Украина может себе позволить.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп может отключить поддержку F-35 : в Германии опасаются такого решения.

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