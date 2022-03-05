Поддержка украинцев: иностранцы массово бронируют номера на Airbnb в Украине, не планируя приезжать

Поддержка украинцев: иностранцы массово бронируют номера на Airbnb в Украине, не планируя приезжать

Компания получила заказ почти на 2 миллиона долларов в Украине.

Иностранцы бронируют жилье в Украине на популярном американском сервисе по поиску и аренде жилья Airbnb, хоть и не собираются приезжать. Таким образом они хотят помочь тем украинцам, которые пострадали в результате боевых действий.

Об этом сообщает Bloomberg.

Компания получила заказ почти на 2 миллиона долларов в Украине от людей, которые не собираются останавливаться, а просто хотят поддержать деньгами пострадавших от войны украинцев.

По информации генерального директора Airbnb Брайана Чески, на 2-3 марта в Украине было забронировано около 61 тыс. ночей. На пользователей в США, Великобритании и Канаде приходится почти три четверти общего количества бронирований. В частности, один человек забронировал квартиру на Airbnb в Ирпене под Киевом, где продолжаются бои с российскими оккупантами. Владелец пообещал использовать эти деньги на благотворительность.

В свою очередь, Airbnb временно отказался от комиссионных платежей с гостей и хозяев во время бронирования в Украине.

Напомним, что Airbnb приостанавливает деятельность в России и Беларуси и предоставит 100 тысяч беженцев из Украины бесплатное временное жилье.