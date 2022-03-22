Поддержка Украины и изоляция России: оперативные сводки о ситуации на дипломатическом фронте

Украинская дипломатия продолжает сотрудничество с международными партнерами для скоординированных мер относительно РФ в ответ на российскую агрессию.
В преддверии саммитов стран Евросоюза, НАТО и Большой семерки президент Украины Владимир Зеленский и украинские дипломаты продолжают координировать свои позиции с международными партнерами для того, чтобы Россия получила новый мощный ответ от Запада на свою агрессию.
Об этом сообщили на Facebook-странице Министерства иностранных дел Украины, опубликовав информацию об оперативной ситуации на дипломатическом фронте.
Поддержка мира
После выступления президента Украины Владимира Зеленского перед парламентом Италии, премьер-министр Марио Драги заявил, что его государство хочет, чтобы Украина присоединилась к Европейскому Союзу.
Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО 24 марта в видеоформате.
Парламентарии 28 стран мира создали неформальное объединение United for Ukraine ("Вместе ради Украины") для координации поддержки Украины на фоне российской вооруженной агрессии.
Гуманитарная помощь
Торгово-промышленная палата Эстонии собрала для отправки в больницы Днепра два грузовых микроавтобуса с фармацевтической продукцией и медицинскими средствами.
Из Латвии в Украину отправилось около 20 тонн груза с медикаментами, медицинским оборудованием для военно-медицинского госпиталя Киева.
Очередные грузы с помощью отправились из Польши. С начала агрессии государство предоставило Украине гуманитарную помощь на сумму 38 миллионов долларов.
Изоляция РФ
Немецкий концерн Siemens уведомил Российскую железную дорогу о приостановлении контракта на покупку высокоскоростных электропоездов "Сапсан".
Нидерланды заморозили российские активы и сделки на сумму 392 миллионов евро.
Крупнейший европейский производитель стали ArcelorMittal SA удалил российское сырье из своей цепочки поставок.
Японская электротехническая корпорация NEC приостановила оформление новых заказов на свою продукцию и услуги в РФ.
Из приложения российского Сбербанка исчезла функция отправки денег на кошельки китайской Alipay, что ограничило переводы физических лиц из РФ в Китай.
Отказ от российского газа
Нидерландская энергетическая компания Eneco не будет заключать новые контракты с поставщиками российского газа из-за вторжения РФ в Украину.
Напомним, на фоне информации о вероятном вторжении белорусских войск в Украину Комитет госбезопасности Беларуси заявил, что якобы под прикрытием посольства Украины в государстве работали разведчики.
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