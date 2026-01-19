Поддержка Украины под угрозой: эксперт о катастрофических последствиях политики Трампа

Разногласия между Европой и Трампом могут привести к кризису в ЕС и фактическому ослаблению НАТО. / © Associated Press

В случае, если европейским лидерам не удастся достичь взаимопонимания с Дональдом Трампом во время встреч в Давосе, Европа может столкнуться с двумя серьезными кризисами — внутренним расколом в Евросоюзе и фактическим демонтажом НАТО в его привычном виде.

Об этом заявил руководитель аналитического центра «Деловая столица» Вадим Денисенко в эфире «Киев 24».

Если переговоры с Трампом завершатся безрезультатно, это может спровоцировать две катастрофы: распад единства ЕС и исчезновение НАТО в том формате, в котором Альянс существовал последние 50 лет. Следствием станет резкое снижение уровня поддержки Украины со стороны европейских партнеров», — подчеркнул эксперт.

По словам Денисенко, в команде Трампа рассматривают вопросы Гренландии как ключевой элемент предвыборной стратегии республиканцев. Такая переориентация внешней политики США, по его мнению, несет серьезные риски для глобальной системы безопасности и может привести к ее масштабной дестабилизации.

Напомним, президент США Дональд Трамп снова защищает Путина. А его посягательства на Гренландию играют на руку Кремлю. Ряд западных СМИ написал об этом на днях.

Тем временем президент США посоветовал Европе больше думать об Украине, а не о Гренландии. По словам американского лидера, именно эта тема должна являться ключевым приоритетом для европейских государств.

Также ранее говорилось, что путинский посланник в Давосе должен встретиться с американцами. Кирилл Дмитриев на этой неделе посетит швейцарский курорт.