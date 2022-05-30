"Поддержка Украины союзниками НАТО – непоколебима": премьер Испании заверил, что Путин не сможет выиграть войну против Украины

"Поддержка Украины союзниками НАТО – непоколебима": премьер Испании заверил, что Путин не сможет выиграть войну против Украины

Премьер-министр Испании Педро Санчес заверил, что российский диктатор Владимир Путин не сможет достичь своей цели в войне в Украине, поскольку поддержка Украины странами-союзниками НАТО - непоколебима.

Педро Санчес отметил мужество и несокрушимость украинских защитников, которые уже борются с российскими военными более трех месяцев.

Об этом испанский премьер сказал во время брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в понедельник, 30 мая, пишет CNN.

"Зверства во время войны в Украине и смерть невинных жертв приводят к безоговорочному осуждению (Путина – ред.). Путин не достигнет своих целей, потому что союзники по НАТО нерушимо поддерживают Украину

Он отметил, что единство НАТО – это лучший способ, чтобы избежать эскалации войны в Украине.

"Путин пытается заблокировать легитимные стремления Украины продвигаться в направлении демократии. Он сделал это только по одной причине: угроза, которую демократия представляет для его режима, — это то, чего он действительно боится", — сказал Санчес.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты перегруппировываются для возобновления наступления в направлениях Изюм – Барвенково.

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