"Поддержки США больше нет": Макрон заявил, кто теперь обеспечивает помощь Украине

Заявление Макрона о помощи Украине / © Associated Press

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Соединенные Штаты больше не оказывают помощи Украине. Именно европейские государства сейчас являются главной опорой для Киева, без которой страна фактически потеряла бы внешнюю помощь.

Такое заявление 12 ноября сделал президент Франции Эмманюэль Макрон.

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США не помогают Украине: заявление Макрона

Как пояснил президент Франции, кроме Европы, к поддержке приобщаются Канада, Австралия и Япония, но основная тяжесть лежит именно на европейских партнерах.

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По его оценке, присутствующие в Ирландии участники «коалиции желающих» обеспечивают 80–90% всего вклада этой группы, что составляет стопроцентную помощь Украине в ее войне за независимость.

«Я имею в виду, что поддержки для Украины нет. Будем откровенны. Сегодня есть Канада, европейцы. Я хочу упомянуть также наших австралийских и японских друзей, посмотрите на "коалицию желающих". Сегодня здесь, в Ирландии, вы, вероятно, имеете 80–90% вклада этой "коалиции желающих". Это 100% поддержка для Украины. Именно мы являемся теми, кто поддерживает Украину. Именно мы являемся теми, кто помогает им в этой войне сопротивления. Поддержки США больше нет», — заявил Макрон журналистам.

Помощь Украине: последние новости

Напомним, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен на фоне серьезных проблем с электро-, тепло- и водоснабжением из-за массированных российских атак.

Зеленский сообщил, что самая критическая ситуация сложилась в Киеве, а также в Днепропетровской, Сумской, Донецкой и Херсонской областях.

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По итогам разговора стороны договорились о привлечении специального механизма помощи ЕС в чрезвычайных ситуациях, который позволит оперативно направить средства на неотложные нужды Украины, а также обсудили дополнительную гуманитарную и энергетическую поддержку для прохождения зимы.

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