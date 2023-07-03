"Поделятся на четыре группы": в ОП спрогнозировали будущее "вагнеровцев"

После так называемого мятежа Евгения Пригожина ППК "Вагнер" уже не будет существовать в таком виде, как это было до. Вероятно, "вагнеровцы" делятся на четыре группы.

Такое мнение озвучил советник офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

Он прогнозирует, что часть наемников может возвратиться воевать против Украины. В то же время сам Пригожин, скорее всего, окончательно "осядет" в Беларуси.

Впоследствии часть "вагнеровцев" может подписать контакт с Минобороны РФ и вернуться на войну в Украине, впрочем, уже в рядах других российских ПИК. Речь идет о трети от общего количества группы "Вагнер".

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Также, по словам Подоляка, такое же количество наемников Пригожина подпишут контракт с руководителем росгвардии Виктором Золотовым.