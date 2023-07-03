"Поделятся на четыре группы": в ОП спрогнозировали будущее "вагнеровцев"

Часть наемников может возвратиться воевать против Украины.
После так называемого мятежа Евгения Пригожина ППК "Вагнер" уже не будет существовать в таком виде, как это было до. Вероятно, "вагнеровцы" делятся на четыре группы.
Такое мнение озвучил советник офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.
Он прогнозирует, что часть наемников может возвратиться воевать против Украины. В то же время сам Пригожин, скорее всего, окончательно "осядет" в Беларуси.
Впоследствии часть "вагнеровцев" может подписать контакт с Минобороны РФ и вернуться на войну в Украине, впрочем, уже в рядах других российских ПИК. Речь идет о трети от общего количества группы "Вагнер".
Также, по словам Подоляка, такое же количество наемников Пригожина подпишут контракт с руководителем росгвардии Виктором Золотовым.
"Третья часть вернется в Африку, где они контролируют ряд активов и попытаются оставить за собой бизнес активы. Это Ливия, Сирия, Центрально-Африканская Республика, Мали, Чад", — предположил он.
Четвертая часть "вагнеровцев", по мнению Подоляка, может остаться в Беларуси и будет заниматься тренингом спецназа республики.
"Но это достаточно небольшая часть, потому что Лукашенко боится каких-либо внутренних мятежей", – добавил Подоляк.
Между тем после неудачной попытки мятежа руководителя "вагнеровцев" Евгения Пригожина российский диктатор Владимир Путин предстал перед выбором: что делать с российскими "военными корами". Один из вероятных вариантов – цензурировать или утихомирить их. Между тем, среди некоторых Z-блоггеров вспыхнула новая волна недовольства.
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