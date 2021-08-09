Подготовка боевиков, российский Крым и отцовские чувства к Зеленскому: что говорил об Украине Лукашенко

Подготовка боевиков, российский Крым и отцовские чувства к Зеленскому: что говорил об Украине Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси в первую годовщину нелегитимного прихода к власти отличился резкими заявлениями.

Белорусский лидер Александр Лукашенко провел большую пресс-конференцию по случаю первой годовщины своего прихода к власти после президентских выборов 2020 года, результаты которых не признают большинство стран Запада. Во время этого "Большого разговора с президентом", трансляция которого 9 августа велась на YouTube, самопровозглашенный президент Беларуси сделал резкие заявления относительно украинской власти, политические отношения с которой он назвал худшими за последнее время.

На пресс конференции Александр Лукашенко утверждал, что в течение этого года пытался поддерживать хорошие, даже "родительские" отношения с президентом Украины.

"Как с сыном с ним разговаривал. Володя, надо это, надо то... Он все это воспринимал, понимал, что с ним случилось?" — удивлялся "бацька".

Об боевиков и оружие из Украины

По словам Лукашенко, действующий президент Украины "побежал за Западом" и допускает подготовку на территории Украины "боевиков", которых вместе с оружием и взрывчаткой перебрасывают в Беларусь.

"Ладно, ты там побежал за Западом, ты их поддержал, ты плюнул на все. Но зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и оружие перебрасываешь к нам сюда? Ведь оружие идет в основном из Украины ", — заявил Лукашенко, обращаясь, очевидно, к Зеленскому.

Он утверждал, что белорусские органы госбезопасности имеют доказательства таких действий. "Это нашли, им показали. И наш председатель КГБ очень четко им сказал, что мы видим, кто из силовиков и официальных органов власти на Украине это организовывает ", — сказал он.

О вторжении в Украину

На реплику одного из журналистов, который заметил, что, согласно социологическим опросам, Лукашенко в Украину поддерживает почти 40 процентов населения, самопровозглашенный президент Беларуси отреагировал неожиданным обещанием.

"Вы дошутитесь до того, что я рискну и переступлю границу [с Украиной] без оружия. И у меня будет не 40% [поддержки] украинцев, а минимум 90%. И мы Украину вернем ... Не для того, чтобы захватить, а чтобы сделать Украину украинской ", — заявил Лукашенко.

При этом он заверил, что вооруженной агрессии со стороны Беларуси украинцам не надо бояться.

"Меньше всего вы должны бояться белорусов. Мы никогда не сделаем пакость, пока вы первые не ступите с оружием на территорию Беларуси", — пообещал Лукашенко.

О Крыме и Донбассе

Александр Лукашенко назвал условие, при котором Беларусь признает аннексированный Крым российским. По его словам, это произойдет тогда, когда "последний российский олигарх" начнет поставлять туда свою продукцию.

"Когда Беларусь признает Крым? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. За мной дело не станет", — сказал Лукашенко.

Самопровозглашенный президент Беларуси также предостерег Украину от наступления на неподконтрольной ей территории Донбасса "с участием третьих стран", отметив, что не поддержит такие действия. Если в конфликт открыто вступит Россия, то пообещал быть посредником.

"Если вы снова с Россией столкнетесь, я буду между вами. Даже если это будет угрожать моей жизни ", — сказал он, обращаясь к украинцам.

По его словам, на Донбассе до сих пор "постреливают", но полномасштабную войну удалось остановить благодаря минским соглашениям.

О деле активиста Шишова

Александр Лукашенко заявил, что никогда не обращал внимания на общественно-политическую деятельность гражданина Беларуси, основателя общественной организации "Белорусский дом в Украине" (БДУ) Виталия Шишова, которого нашли повешенным в одном из парков Киева.

По словам Лукашенко, Шишов для него — пустое место. "Кто он такой для меня и для Беларуси вообще? Он для нас был просто никто", — сказал он.

Самопровозглашенный президент Беларуси грубо прокомментировал общественную и политическую деятельность погибшего и его соратников, усомнившись, что именно это стало причиной гибели.

"Ну какой сумасшедший в Беларуси пойдет его почему-то повесит, кроме того, если там были "разборки" какие-то. Ну зачем? Элементарно: ну повесили одного, завтра будет такой же другой. Всех ведь не перевешаешь", — отметил Лукашенко.

Лукашенко также заявил, что Шишов находился в Украине "и его поддерживали спецслужбы Украины", и "повесился или его повесили" на территории Украины, поэтому Украина должна расследовать его смерть и предоставить Беларуси "ответ, кто повесил и как повесил гражданина Беларуси".

От тех, кто его обвиняет, белорусский лидер потребовал конкретных фактов. "Факты на стол! Когда был там Лукашенко? С какой веревкой он туда приехал? Зачем он его повесил? Что же вы мне закидываете? Убийцу нашли. Нам хватает и без Шишова с кем разбираться ", — подчеркнул он.

Напомним, Александр Лукашенко поручил своим силовикам закрыть "каждый метр" границы Беларуси. Такой шаг, по его словам, необходим якобы для того, чтобы сопредельные страны не смогли реализовать тактику выдворение нелегальных мигрантов через официальные пропускные пункты.

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