Мир
87
2 мин

Подготовка к параду 9 мая в Москве: блокпосты, ограничения Сети и снайперы на Кремле

В столице РФ в канун Дня победы ужесточили меры безопасности — на въездах появились блокпосты, а центр города частично перекрыли.

Елена Кузьмич
Кремль

Кремль / © Associated Press

В Москве перед 9 мая власти усилили меры безопасности. По сообщениям российских Telegram-каналов, на въездах в столицу установили блокпосты с вооруженными силовиками.

Об этом пишет ASTRA

В частности, у Кремлевской набережной, на Большом Каменном мосту, разместили бронированную технику с пулеметчиком. Также на стенах и башнях Кремля зафиксировано размещение снайперов и пулеметчиков.

Вход на Красную площадь перекрыт.

Кроме того, сообщается, что парад к 81-й годовщине Дня победы в Москве в этом году может состояться без военной техники. Последний раз без техники парад проходил почти два десятилетия назад, тогда как с 2008 года она принимала участие в мероприятии каждый год.

Отдельно мобильные операторы в России предупредили о возможных ограничениях в работе мобильного интернета в Москве в период с 5 по 9 мая.

Отметим, что подобные меры безопасности в столице РФ в преддверии парада уже применялись и раньше.

Атака БпЛА на Москву

В ночь на 4 мая дроны атаковали Москву . Случилось это за несколько дней до парада на 9 Мая. Мэр столицы Сергей Собянин подтвердил инцидент. По его словам, беспилотник попал в здание в районе улицы Мосфильмовской.

В то же время российское Минобороны отчиталось, что их ПВО якобы сбило 117 беспилотников над регионами РФ.

OSINT-аналитики канала Exilenova+ сообщили, что дрон типа FP-1 упал в 6 км от Кремля и всего в 3 километрах от здания Министерства обороны. Специалисты отмечают, что это первое зафиксированное присутствие украинских ударных БплА в непосредственной близости от Кремля за очень длительное время.

