Подготовка к праздникам: лондонский Тауэр украшают к Рождеству

Подготовка к праздникам: лондонский Тауэр украшают к Рождеству

Уже установили главное украшение – елку высотой почти 7 метров.

Подготовка к праздникам – Лондонский тауэр, одну из самых древних построек британской столицы украшают к Рождеству.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 2 декабря.

Занимается этим специальная команда дизайнеров и декораторов – говорят, работа очень ответственная, потому что нужно создать праздничную атмосферу и не повредить ни одной детали на историческом здании.

Главное украшение – почти 7-метровую елку уже установили на лужайке перед Тауэром. А под елкой разложили символические свертки с подарками.

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