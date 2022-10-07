Подготовка к провокации РФ: Эстония встревожена исчезновением украинских беженцев на границе

Решение российских властей вывезти украинских беженцев, ожидавших пересечение границы с юго-восточной Эстонией в среду, 5 октября, не может быть случайным и свидетельствует о подготовке к провокации.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, передает ERR.

По словам главы МИД Эстонии, очереди на границе и их неожиданное исчезновение — не случайно. По его мнению, речь идет о "системной деятельности", которая в определенной форме может быть провокационной против границ ЕС. Министр уверен, что РФ намеренно затормозила пересечение границы украинцами, создав огромные очереди.

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"Учитывая, что на этот пограничный пункт (Лухамаа – Шумилкино) прибыли люди, желавшие попасть в Эстонию, их исчезновение оттуда должно было быть насильственным. У нас нет информации о том, какая сила была применена, но очевидно, что в контексте войны в Украине Россия выбирала, кому позволено пересекать границу", — добавил он.

"Мы осуждаем Российскую Федерацию за то, что она не пропускает беженцев из Украины через границу и использует их в гибридных действиях", — сказал Рейнсалу. Он подтвердил, что Эстония следит за ситуацией всеми имеющимися у нее средствами.

Напомним, что за последние несколько дней на российской стороне юго-восточной границы Эстонии собралось более тысячи человек, преимущественно украинцев. Министр внутренних дел Эстонии Лаури Лаенеметс заявил, что стоящих на границе людей собрали и куда-то вывезли грузовиками.

Перед этим украинцы жаловались, что россияне устроили на границе "фильтрацию", забирают телефоны и терроризируют вопросами об отношении к Путину, оккупационным войскам и "русскому миру".

В МИД Украины заверили, что выясняют все обстоятельства этого инцидента.