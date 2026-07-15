«Подготовка к войне»: Польша рассматривает жесткие изменения в законодательстве

Польские военные / © Rzeczpospolita

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Министерство юстиции Польши совместно с Министерством национальной обороны прорабатывает изменения в Уголовный кодекс, касающиеся военной дисциплины.

Об этом сообщает Polsat News.

По информации издания, в Министерстве юстиции уже рассматриваются предложения, подготовленные по заказу Комиссии по кодификации уголовного права.

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В частности, эксперты предлагают значительно усилить наказание за отказ военнослужащего выполнить приказ в боевой обстановке. Если за такое преступление предусмотрено до трех лет лишения свободы, то после изменений максимальное наказание может возрасти до 30 лет или даже пожизненного заключения.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что еще несколько месяцев назад поручил проанализировать законодательство, которое потребует изменений в случае начала вооруженного конфликта.

«Мы ориентируемся здесь на Украину в плане изменений, которые Украина должна была внести очень быстро, поскольку ее застала неожиданная вооруженная стычка, а законодательство не было готово к этому», — отметил он.

По словам министра, глава Министерства юстиции Вальдемар Журек передал ему результаты анализа Уголовного кодекса.

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В то же время Косиняк-Камиш подчеркнул, что никакие окончательные решения пока не приняты.

«Никакие решения по этому поводу еще не приняты. Мы будем анализировать ситуацию так, чтобы соблюсти все правовые нормы и сформировать законодательство таким образом, чтобы оно гарантировало эффективную защиту Республики», — заявил глава Минобороны Польши.

Он также добавил, что выскажет свою позицию по предложенным изменениям после детального ознакомления с документами.

Ранее сообщалось, что Европейские страны все более активно укрепляют свою оборону на фоне затяжной войны России против Украины и роста опасений относительно безопасности всего континента.

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Мы ранее информировали, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что у России нет достаточных военных ресурсов для прямого вторжения на польскую территорию.

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