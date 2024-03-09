"Подготовка к войне": в Германии миллиарды евро хотят направить на строительство бомбоубежищ

В Германии осталось небольшое количество бомбоубежищ со времен "холодной войны".
Немецкий союз городов и общин обратился с призывом к федеральным властям с просьбой инвестировать миллиарды евро в строительство бомбоубежищ, чтобы защитить население в случае войны.
Об этом заявил глава объединения Андре Берггеггер, передает DW.
Он заявил, что безопасность в Европе больше не является чем-то очевидным.
"Теперь речь идет не только о том, чтобы сделать Бундесвер обороноспособным. В общем, речь идет о защите населения от опасностей, связанных с войнами", — добавил он.
Берггеггер заявил, что следующие годы Германии нужно инвестировать около одного миллиарда евро ежегодно в усиление обороноспособности страны, но даже такие деньги не решат проблему в целом.
Он призвал увеличить количество бомбоубежищ в стране. Сейчас в Германии осталось только 600 бомбоубежищ со времен "холодной войны", когда их было около двух тысяч. Существующие бомбоубежища могут принять только 500 тысяч человек.
"Существует острая потребность вернуть в эксплуатацию выведенные из нее хранилища", – считает Берггеггер.
Напомним, ранее сообщалось, что ЕС хочет перевести свою оборонную промышленность в "режим военной экономики".
Кроме того, мы ранее информировали, что Фон дер Ляен сделала громкое заявление об оборонном союзе и поддержке Украины.
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