Подготовка "обороны" России продолжается: в центре Москвы заметили очередное ПВО

Вероятно, речь идет о самоходном зенитном ракетно-пушечном комплексе "Панцирь-С1", однако это точно неизвестно.

Россия продолжает затягивать на крыши административных построек ПВО. На этот раз ЗРК была замечена в центре Москвы на крыше Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Подходящие фотографии распространяются в телеграмм-каналах.

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Вероятно, речь идет о самоходном зенитном ракетно-пушечном комплексе "Панцирь-С1", однако это точно неизвестно. Перед этим российские военные установили ПВО на крыше здания Минобороны РФ и у резиденции Путина.

Напомним, 19 января в Сети начали появляться фото и видео, как в Москве на админзданиях начали устанавливать самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", предназначенный для противовоздушной обороны. В частности, он появился на крыше Минобороны, расположенной ориентировочно в двух километрах от Кремля.

В ISW предположили, что Кремль планирует создать информационный повод и подготовить россиян к затяжной войне. Впрочем, российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин считает, что РФ готовится ударить по Банковой, чтобы убить высшее руководство, в частности Владимира Зеленского.

Армия "Киевзатридня" теперь встала на защиту Москвы – ПВО на крышах учреждений вызывают смех

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