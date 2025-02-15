Подготовка встречи Трампа и Путина: когда чиновники США и РФ встретятся в Саудовской Аравии

Детали встречи и список участников еще согласовывают, однако, по словам источников, в ней, вероятно, примут участие советники по национальной безопасности.

На следующей неделе чиновники США и России могут приехать в Саудовскую Аравию, чтобы подготовить почву для встречи американского лидера Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечают в издании, детали встречи и список участников еще согласовывают, однако, по словам источников, в ней, вероятно, примут участие советники по национальной безопасности.

Также ожидается приезд официальных лиц из Украины.

Один из источников Bloomberg сообщил, что цель состоит в том, чтобы зафиксировать дату к началу священного месяца Рамадан.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что вскоре чиновники из России и США встретятся в Саудовской Аравии для переговоров по войне. По его словам, Украина тоже станет частью встречи.

Позже сообщалось, что Саудовская Аравия одобрила телефонный разговор президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным и выразила готовность принять саммит на своей территории.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вместе с первой леди Украины Еленой Зеленской в ближайшее время посетит Саудовскую Аравию.

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