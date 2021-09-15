Подготовка препятствует провалу: Гейтс озвучил действенный способ победить все пандемии в мире

Победе над болезнями мешает неравенство стран с разным уровнем экономического развития в доступе к вакцинам.

Мир сможет преодолеть следующие пандемии только тогда, когда страны смогут создавать новые вакцины против болезней в течение 100 дней.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на отчет фонда Билла и Мелинды Гейтса.

По информации СМИ, еще шесть лет назад Гейтс предупреждал, что самым страшным возможным убийцей для мира станет именно пандемия. "Я немного обеспокоен тем, что подготовке к ним уделяется меньше внимания, чем я ожидал", – заметил он.

В тексте доклада фонда сообщается, что путь к завершению пандемии тот же, что и в случае с другими инфекционными заболеваниями: массовое тестирование, лечение и иммунизация. По мнению Гейтса, подготовка к пандемии, включает способность создать вакцину за 100 дней и произвести достаточное количество препаратов за следующие после создания 100 дней.

Еще одна мировая проблема, которая мешают победе над пандемией – неравенство стран с разным уровнем экономического развития в доступе к вакцинам. Например, за полгода 2021 года в Африку было направлено 49 миллионов доз вакцины, в один только американский штат Калифорния был обеспечен 43 миллионами доз разных препаратов от COVID-19.

Разрешить эту проблему может строительство заводов, способных производить достаточное для всего мира количество вакцин.

"И это выполнимо", – резюмировал Гейтс.

Напомним, что основатель Microsoft, миллиардер и филантроп Билл Гейтс считает, что пандемия коронавируса в мире закончится в конце 2022 года. По его мнению, многие люди будут вакцинированы до конца 2021 и поэтому вирус перестанет набирать обороты.

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