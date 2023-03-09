"Подготовка теракта" в Приднестровье: появились комментарии от власти Молдавии и СБУ

В сепаратистском регионе на территории Молдовы украинскую спецслужбу обвинили в попытке покушения на жизнь неназванного чиновника псевдореспублики.

В так называемой "Приднестровской Молдавской Республике" заявили о поготовке теракта против местного чиновника, имя которого не называют. В центре столицы непризнанной республики городе Тирасполе якобы должен был взорваться автомобиль Land Rover, начиненный взрывчаткой.

Об этом сообщили в четверг, 9 марта, в Telegram-канале "Первого Приднестровского телеканала", подконтрольного сепаратистам.

Заявление приднестровских сепаратистов

Со ссылкой на так называемое "Министерство государственной безопасности" приднестровские пропагандисты заявили, что в машине, припаркованной на обочине, было 8 килограммов гексогена, а также "шурупы, гайки и проволока". Авто якобы должно было взорваться в тот момент, когда мимо него проезжал один из местных чиновников.

Впоследствии приднестровские "силовики" сообщили, что "теракт" готовили шесть человек, двое подозреваемых, которых называют связанными с СБУ, даже задержали.

По этому поводу сепаратисты сегодня вечером анонсировали заявление самопровозглашенного "президента" так называемой "ПМР" Вадима Кресносельского.

Реакция СБУ

В СБУ это заявление представителей так называемого "Министерства государственной безопасности" фейковой "Приднестровской народной республики", как и любые другие их заявления, просят рассматривать исключительно как провокацию, срежиссированную в Кремле.

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"Служба безопасности Украины призывает не воспринимать всерьез чушь, за распространением которых усматривается четкая цель России — расшатать ситуацию на территории, которая фактически оккупирована и подконтрольна ей, обвинив в этом наше государство", — говорится в сообщении.

В СБУ подчеркнули, что ложь и провокации – это один из видов оружия, которым активно пользуется РФ.

Комментарий власти Молдовы

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что не располагает информацией о подготовке "теракта" в Приднестровье, сообщает NewsMaker.

“У нас нет подтверждений. Важно, что в Молдове стабильная ситуация, мир, стабильность в регионе. Бюро реинтеграции удается поддерживать мир и стабильность на левом берегу Днестра. Опасности эскалации, каких-либо проблем в этой сфере нет”, — заявил молдавский премьер.

Напомним, Россия не оставляет попыток дестабилизировать ситуацию в Молдове и оккупированном Приднестровье. Недавно заявление россиян о так называемой "радиоактивной провокации", которую якобы готовит в Приднестровье Украина, в Молдове назвали "ложью".

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