Подготовка заказных убийств в Украине: Майя Санду отозвала помилование Шепеля

Президент Молдовы Майя Санду / © Associated Press

Президент Молдовы Майя Санду отозвала помилование, предоставленное в 2022 году Николаю Шепелю, бывшему осужденному в России. Новые данные следствия свидетельствуют, что он мог быть причастен к организации заказных убийств украинских общественных и политических деятелей.

Об этом сообщает Ziare.com и NewsMaker.

В Молдове задержаны четыре человека в рамках расследования дела о подготовке заказных убийств украинских общественных и политических деятелей. Среди задержанных — Николай Шепель, которого президент Санду помиловала в 2022 году. Накануне глава государства отозвала свой указ после появления новых обстоятельств.

Шепель 2017 года был приговорен в России к 11 годам лишения свободы за торговлю наркотиками в особо крупном размере, а затем переведен в Молдову для отбывания наказания. В 2021 году он обратился к президенту Молдовы с просьбой о помиловании, и на основе рекомендаций Комиссии по помилованию получил указ в 2022 году.

По данным прокуратуры, Шепель входил в преступную сеть, которая готовила убийства по заказу украинских общественных деятелей. По версии следствия, организатором схемы был 34-летний гражданин Молдовы, завербованный в российской тюрьме, который в декабре 2025 года начал подготовку к убийствам.

«На первом этапе подготовки задержанный должен убедить двух человек из Молдовы поехать в Киев на разведку. Там они под видом курьеров собирали информацию о потенциальных жертвах», — сообщили в прокуратуре.

К схеме привлекли несколько человек из Кишинева, Комрата, Оргеева и Бендер.

Комиссия по помилованию в 2022 году, в состав которой входили юристы и депутаты парламента, рекомендовала издать указ. Глава комиссии Ион Гузун позже заявил, что воздержался от рассмотрения просьбы Шепеля, а все вопросы его помилования должны направляться в комиссию.

В пресс-службе президента отмечают, что отзыв указа отражает необходимость реагировать на новые факты и сохранять доверие к институту помилования, ведь предыдущее решение уже не соответствует новой информации о потенциальной преступной деятельности Шепеля.

Что предшествовало

Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией и правоохранителями Молдовы провела масштабную спецоперацию «Энигма 2.0», во время которой была нейтрализована российская агентурно-боевая группа.

По данным правоохранителей, злоумышленники готовили заказные резонансы убийства украинских журналистов, общественных деятелей, военных разведчиков и руководителя стратегического предприятия.

За ликвидацию целей российские спецслужбы обещали исполнителям вознаграждение до 100 тысяч долларов. Таким образом, враг имел планы дестабилизировать ситуацию в стране.

Возглавлял группу 34-летний рецидивист из Молдовы, завербованный в российской тюрьме. Он привлекал в банду лиц с военным опытом и прокремлевскими взглядами. Участники действовали несколькими группами: одни следили за жертвами под видом курьеров, другие должны были выполнять роль киллеров.

Фигуранты арендовали жилье в разных регионах Украины, куда въезжали под видом туристов, а финансирование получали через криптокошельки и иностранные счета.

Во время обысков в обеих странах задержали десять человек, семь из которых — в Украине. У злоумышленников изъяли оружие, гранаты и доказательства переписки с кураторами из РФ.

В настоящее время злоумышленники сообщены о подозрении в подготовке к заказным убийствам и незаконном обращении с оружием. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.