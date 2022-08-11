Подхалимство наивысшего уровня: сторонники Ким Чен Ына разрыдались, когда сестра диктатора рассказала, как он "серьезно переболел" (фото)

Ким Чен Ын выступил с речью, чтобы объявить о победе над Covid лишь спустя три месяца после вспышки.

Угодливые чиновники Ким Чен Ина расплакались, когда сестра диктатора рассказала, что он "серьезно болел" "высокой температурой" в начале этого лета во время вспышки Covid в Северной Корее.

Ким Йо Чон 10 августа рассказала переполненному собранию, как "Верховный лидер" пострадал после первых подтвержденных инфекций в Северной Корее в мае, что вызвало эмоциональные сцены, когда приспешники в военной форме вытирали слезы.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Подхалимы одобрительно восклицали и ободряли сестру диктатора, когда она объявила месть Южной Корее, утверждая, что их соседи намеренно заразили их, рассылая зараженные открытки через границу, распространяя вирус среди, как сообщается, 4,8 миллиона граждан Северной Кореи.

Ким Йо Чон сказала: "Если враги будут продолжать делать опасные глупости, которые могут занести вирус в нашу страну, мы, конечно, ответим не только на искоренение вируса, но и на уничтожение власти Южной Кореи.

Ее заявление подтвердило предположение, что Ким мог заразиться Covid, несмотря на то, что страна в течение двух лет утверждала, что не было обнаружено ни одного случая до вспышки этого года, что привело к общенациональному карантину.

Она утверждала, что у ее брата были симптомы лихорадки и похвалила его "энергичное и тщательное руководство" за осуществление "эпохального чуда" в борьбе с COVID-19.

Эксперты говорят, что Северная Корея манипулировала масштабом вспышки, чтобы помочь Киму сохранить абсолютный контроль над страной на фоне растущих экономических проблем.

Министерство объединения Южной Кореи, занимающееся межкорейскими делами, обнародовало заявление, в котором выразило глубокое сожаление по поводу "чрезвычайно пренебрежительных и угрожающих комментариев" Северной Кореи, которые базировались на "бессмысленных заявлениях".

Ким Чен Ын выступил с речью, чтобы объявить об "удивительной" победе над Covid лишь спустя три месяца после ее вспышки.

Ким сказал: "С тех пор, как мы начали максимальную экстренную противоэпидемическую кампанию (в мае), ежедневные случаи лихорадки, которые достигали сотен тысяч в первые дни вспышки, сократились до уровня ниже 90 тысяч через месяц и постоянно уменьшались. И с 29 июля не было зарегистрировано ни одного случая лихорадки, подозреваемой в связи с опасным вирусом.

С тех пор, как Северная Корея признала вспышку вируса "Омикрон" в мае, она сообщила о 4,8 миллиона "случаев лихорадки" среди своего 26-миллионного населения, но лишь незначительную часть из них идентифицировала как COVID-19. Отмечается, что "вспышка бушевала неделями, и только 74 человека умерли".