Подкастер Лекс Фридман осудил атаку дронами по Москве

Ночная атака по столице РФ произошла совсем рядом с тем местом, где находится подкастер.

Находящийся сейчас в Москве американский подкастер Лекс Фридман осудил атаку беспилотниками по российской столице в ночь на 11 марта.

Об этом он написал в Сети.

Фридман сообщил, что находится сейчас в Москве и вскоре совершит путешествие в Саудовскую Аравию. Ночная массированная атака дронов произошла совсем рядом с тем местом, где находится подкастер. С ним все в порядке.

"Когда я совершал путешествие в Украину, было несколько опасных моментов. То же самое сейчас и в Москве. Это не действия двух сторон, которые стремятся к миру", – говорится в заявлении Фридмана.

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"Несмотря на это, я молюсь, чтобы в ближайшее время было достигнуто крепкое мирное соглашение. Я делаю свой небольшой вклад в то, чтобы способствовать этому, общаясь со всеми вовлеченными сторонами", — добавил подкастер.

Напомним, в начале января Фридман записал трехчасовой подкаст с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава государства был очень эмоционален и сделал ряд громких заявлений о президенте США Дональде Трампе, деньгах на оружие, гарантах Будапештского меморандума и многом другом.

В конце января Фридман сообщил о планах поехать в Россию для такого же разговора с президентом Владимиром Путиным.