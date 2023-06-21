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"Подключают резервы": шаманы Шойгу провели обряд на победу, Сеть взорвалась мемами

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Время на прочтение
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"Подключают резервы": шаманы Шойгу провели обряд на победу, Сеть взорвалась мемами

В день летнего солнцестояния шаманы в Туве провели "обряд" для победы РФ / Фото: Getty Images

Украинских пользователей Сети рассмешили новости об обряде тувинских шаманов.

На малой родине министра обороны РФ Шойгу Тывы (Тувы) в день летнего солнцестояния шаманы совершили обряд "на победу России" в войне.

Об этом на полном серьезе пишут российские средства массовой пропаганды.

"Это очень мощный день с энергетической точки зрения, в который считается важным заручиться поддержкой духов и предков для благополучного исхода лета. Шаманы просили о благополучии человечества, победе наших воинов в "специальной военной операции" и их здоровье", — рассказали в религиозной организации шаманов

Украинских пользователей Сети рассмешили следующие новости. "Шойгу подключает резервы", "С жертвоприношениями надеюсь?", "Здоровье погибшим" и т.п.

© Фото из социальных сетей
Фото: Фото из социальных сетей
© Фото из социальных сетей
Фото: Фото из социальных сетей

В Сети советуют отправить шаманов в район Бахмута для "закрепления" эффекта.

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Отметим, что в прошлый раз шаманы провели такой "обряд поддержки" оккупантам осенью прошлого года. Незадолго после этого произошел "жест доброй воли" и "перегруппировка" россиян из Херсона. Так что снова ждем хороших новостей.

Ранее экс-депутат Госдумы РФ рассказала о странных склонностях Путина, который якобы вместе с Шойгу сжигал верблюдов в шаманском обряде.

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Дата публикации
Просмотры
1060
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