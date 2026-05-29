Подняли F-16 и вертолет: в Румынии объяснили, почему не сбивали российский дрон

Вражеский дрон залетел в страну НАТО / © Associated Press

Румынские военные не уничтожили российский дрон, залетевший в воздушное пространство страны, поскольку в армии в этом вопросе «очень строгие ограничения».

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства национальной обороны Кристиан Поповичи в комментарии Digi24.

Он отметил, что в ночь на 29 мая, около 00:18, начали поступать первые сообщения о движении дронов. Уже в 01:54 один из дронов начал снижаться с высоты 600 метров, совершив несколько «поворотов».

На вопрос о том, почему беспилотник не был сбит, представитель министерства отметил, что румынская армия делала все возможное.

«Этот законный вопрос, и граждане должны знать, что мы делаем все возможное, но в армии в этой ситуации очень строгие ограничения, потому что мы не можем рисковать созданием большей угрозы, чем можем предотвратить. Закон позволяет нам открывать огонь при определенных обстоятельствах по этим объектам, которые использованы в войне в Украине, но при защите жизни населения и имущества», — заявил он.

В Минобороны Румынии подтвердили, что упавший на многоэтажку в Галаке дрон был российским.

«Российская Федерация возобновила атаки дронов на гражданские объекты и объекты инфраструктуры в Украине, вблизи речной границы с Румынией. Один беспилотник вошел в воздушное пространство Румынии, его отслеживали радары вплоть до южной части города Галац, после чего он упал на крышу жилого дома, а в результате взрыва произошел пожар. Для перехвата дрона с авиабазы Фетешть в 01:19 поднялись два истребителя F-16 при поддержке вертолета IAR 330 SOCAT. Пилоты имели разрешение на поражение цели», — заявили в ведомстве.

Затем он пропал с радаров на юге муниципалитета Галац, и за несколько минут в службу 112 поступило сообщение о пожаре в результате падения дрона на крышу многоквартирного дома.

Во время российской атаки на Украину в ночь на 29 мая беспилотник залетел в территорию Румынии и врезался в многоэтажку в городе Галац недалеко от границы с Одесской областью. Есть пострадавшие.

Предварительно речь идет об атаке российским дроном «Герань-2». Двоих пострадавших от атаки беспилотника доставили в больницу.

Дрон зафиксировали радары еще до падения. После попадания в крышу дома беспилотник взорвался, из поврежденного дома были эвакуированы 70 жителей.

Заместитель председателя Комитета по обороне Богдан Родяну сообщил, что российский беспилотник попал в шахту лифта на десятом этаже.

Во время воздушной тревоги в небе дежурили истребители, имевшие разрешение на атаку воздушных целей. Предварительно, по выводам Румынской службы информации, после удара сдетонировала вся боевая часть беспилотника.

