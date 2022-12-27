"Подобру-поздравью": Лавров "ошарашил" новой угрозой Киеву

В этот раз министр иностранных дел Российской Федерации угрожал армией России.

По мнению главы МИД России, предложения РФ по демилитаризации и денацификации подконтрольных Киеву земель и устранению угроз безопасности лучше выполнить "подобру-поздорову", иначе вопрос решит армия РФ.

Именно так пригрозил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров Украине во время интервью пропагандистскому российскому агентству.

"Наши предложения по демилитаризации и денацификации подконтрольных режиму территорий, устранение исходных оттуда угроз безопасности России, в частности, наши новые земли (ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области), врагу хорошо известны. Дело за малым: выполнить их подобру-поздорову. Иначе вопрос решит армия России", — сказал министр.

Напомним, из-за войны РФ против Украины США ввели персональные санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Ранее российский глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что "украинский народ ждет процветания в составе славянского содружества после того, как он будет освобожден от власти неонацистского киевского режима". В офисе президента Украины отреагировали.

Читайте также: