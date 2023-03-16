Подоляк о пожаре в здании ФСБ: "Проявление большого внутреннего конфликта"

Советник главы ОП считает также пожар в здании российской спецслужбы свидетельством ослабления силового контроля.

Любое горящее или взрывающееся в России здание ФСБ свидетельствует о переходе этого государства к большому внутреннему конфликту.

Такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя пожар в здании Управления пограничной службы ФСБ в Ростове-на-Дону.

"Любое здание ФСБ, горящее или взрывающееся в Рф, в частности в ростовской области, однозначно указывает на то, что это проявление панических настроений, ослабления силового контроля и перехода России к большому внутреннему конфликту", — говорится в заявлении Подоляка.

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Он отметил, что Украина не вмешивается, "но с удовольствием наблюдает…"

Напомним, в Ростове-на-Дону 16 марта вспыхнул пожар в здании Управления пограничной службы ФСБ РФ и горят баки с горючим. На месте также были слышны взрывы.

Добавим, 11 марта на северо-востоке Москвы горел офис пропагандистского телеканала РПЦ "Спас".

А 7 марта в Москве горело здание МВД.

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