Подоляк ответил, могут ли Беларусь по просьбе Кремля внести в список стран-гарантов безопасности Украины

Подоляк ответил, могут ли Беларусь по просьбе Кремля внести в список стран-гарантов безопасности Украины

Тем временем Украина хочет видеть гарантами безопасности США, Великобританию, Францию, Германию, Польшу, Китай и Турцию.

Советник главы Михаил Подоляк и член украинской делегации на переговорах Михаил Подоляк отреагировал на предложение министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова внести Беларусь в список стран-гарантов безопасности Украины.

Об этом он рассказал УП.

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По его словам, в переговорном процессе каждая сторона может заявить свои позиции запроса, но в финальном документе их может не быть.

"Мы предложили в качестве потенциальных гарантов определенные страны по демократическому лагерю с мощными армиями. РФ среди прочего предложила Беларусь. Как я понимаю, исходя из позиции того, что Беларусь – союзное государство, которое всегда поддержит любые российские инициативы. Но еще раз повторяю — предложения сторон могут быть разными. Вопросы только в финальном согласованном документе".

Напомним, ранее Россия предложила, чтобы Белоруссия стала одним из гарантов безопасности Украины.

К слову, глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия рассказал, что Украина хочет видеть гарантами своей безопасности США, Великобританию, Францию, Германию, Польшу, Китай и Турцию. Другие страны могут присоединиться к гарантиям безопасности по своему желанию.

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