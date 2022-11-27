Подоляк перечислил полезные для всего мира последствия поражения РФ в войне

Советник главы Офиса президента назвал условие, при котором будет сокращена поддержка террористов и возвращено международное право.

Поражение Российской Федерации в войне, развязанной Кремлем против Украины, будет иметь положительные последствия для всего мира.

Об этом в воскресенье, 27 ноября, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал в своем аккаунте в Twitter.

"Наказание военных преступников… Сокращение поддержки террористов во всем мире… Возвращение международного права… Невозможность силового захвата территорий… Экономическое разрушение агрессора… Прекращение различных видов шантажа. Это возможно, когда Россия проиграет”, – утверждает он.

Подоляк добавил, что Украина полностью поддерживает подобный сценарий.

“Украина – за. Кто же против?" – задал он риторический вопрос.

Наказание военных преступников… Сокращение поддержки террористов во всем мире… Возвращение международного права… Невозможность силового захвата территорий… Экономическое разрушение агрессора… Прекращение различных видов шантажа.

Это возможно, когда Россия проиграет. Украина – за. Кто же против? — Михаил Подоляк (@Podolyak_M) November 27, 2022

Напомним, 23 ноября Европейский парламент проголосовал за резолюцию, в которой Россия провозглашена государством-спонсором терроризма из-за полномасштабной войны и военных преступлений в Украине.

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