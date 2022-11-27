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Подоляк перечислил полезные для всего мира последствия поражения РФ в войне

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Просмотры
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Подоляк перечислил полезные для всего мира последствия поражения РФ в войне

Фото: Associated Press

Советник главы Офиса президента назвал условие, при котором будет сокращена поддержка террористов и возвращено международное право.

Поражение Российской Федерации в войне, развязанной Кремлем против Украины, будет иметь положительные последствия для всего мира.

Об этом в воскресенье, 27 ноября, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал в своем аккаунте в Twitter.

"Наказание военных преступников… Сокращение поддержки террористов во всем мире… Возвращение международного права… Невозможность силового захвата территорий… Экономическое разрушение агрессора… Прекращение различных видов шантажа. Это возможно, когда Россия проиграет”, – утверждает он.

Подоляк добавил, что Украина полностью поддерживает подобный сценарий.

“Украина – за. Кто же против?" – задал он риторический вопрос.

Напомним, 23 ноября Европейский парламент проголосовал за резолюцию, в которой Россия провозглашена государством-спонсором терроризма из-за полномасштабной войны и военных преступлений в Украине.

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Дата публикации
Просмотры
1550
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