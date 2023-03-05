Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Подоляк прокомментировал инциденты с беспилотниками в РФ: "Панические настроения начинают доминировать"

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1395
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Подоляк прокомментировал инциденты с беспилотниками в РФ: "Панические настроения начинают доминировать"

Фото: pixabay.com

По его словам, Кремль теряет контроль над обычными элементами безопасности.

Сейчас в России нет какой-либо защиты воздушного пространства. Именно поэтому на территории страны участились инциденты, связанные с беспилотниками.

Такое мнение в эфире телеканала FREEДОМ высказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Никакой защиты воздушного пространства в России тоже нет. Бесконечное рытье окопов везде, в том числе на расстоянии до полутора тысяч километров от линии фронта, говорит о том, что панические настроения начинают доминировать", — сказал представитель ОП.

По его словам, Москва теряет контроль над обычными элементами безопасности. В частности, это вызывает волну негатива в обществе. Добавляют недовольство также мобилизация, многочисленные похоронки и наложенные на Россию экономические санкции.

"Это не значит, что завтра буквально улицы будут залиты кровью. Но то, что Россия, несомненно, подойдет в ближайшие месяцы к внутреннему кровавому конфликту, к внутреннему разбирательству, вот это несомненно", — считает Михаил Подоляк.

Напомним, ранее Подоляк заявлял, что взрывы, эксцессы, взрывы нефтебаз являются первыми признаками того, что в России будут беспорядки. Представитель ОП также отмечает, что "Россия в том виде, как существует сейчас, всегда будет опасна для мира".

Российский адвокат и правозащитник Николай Полозов говорит, что в России полностью уничтожили оппозицию. Кремль сделал все, чтобы в случае утраты власти диктатором Владимиром Путиным образовался вакуум. Это серьезные предпосылки для вооруженного конфликта внутри России.

Читайте также:

80% сбитых враждебных целей: как ПВО устояла в начале войны и чем гордятся сейчас

80% сбитых враждебных целей: как ПВО устояла в начале войны и чем гордятся сейчас

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1395
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация