Подоляк прокомментировал инциденты с беспилотниками в РФ: "Панические настроения начинают доминировать"

По его словам, Кремль теряет контроль над обычными элементами безопасности.

Сейчас в России нет какой-либо защиты воздушного пространства. Именно поэтому на территории страны участились инциденты, связанные с беспилотниками.

Такое мнение в эфире телеканала FREEДОМ высказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Никакой защиты воздушного пространства в России тоже нет. Бесконечное рытье окопов везде, в том числе на расстоянии до полутора тысяч километров от линии фронта, говорит о том, что панические настроения начинают доминировать", — сказал представитель ОП.

По его словам, Москва теряет контроль над обычными элементами безопасности. В частности, это вызывает волну негатива в обществе. Добавляют недовольство также мобилизация, многочисленные похоронки и наложенные на Россию экономические санкции.

"Это не значит, что завтра буквально улицы будут залиты кровью. Но то, что Россия, несомненно, подойдет в ближайшие месяцы к внутреннему кровавому конфликту, к внутреннему разбирательству, вот это несомненно", — считает Михаил Подоляк.

Напомним, ранее Подоляк заявлял, что взрывы, эксцессы, взрывы нефтебаз являются первыми признаками того, что в России будут беспорядки. Представитель ОП также отмечает, что "Россия в том виде, как существует сейчас, всегда будет опасна для мира".

Российский адвокат и правозащитник Николай Полозов говорит, что в России полностью уничтожили оппозицию. Кремль сделал все, чтобы в случае утраты власти диктатором Владимиром Путиным образовался вакуум. Это серьезные предпосылки для вооруженного конфликта внутри России.

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