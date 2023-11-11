Подоляк резко ответил на скандальное заявление Маска: "Предлагает разрешить РФ вырезать население"

В Офисе президента отреагировали на скандальные призывы американского бизнесмена Илона Маска сесть за стол переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Таким заявлением миллиардер предлагает разрешить России совершать преступления против украинцев.

Об этом написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Когда кто-то, кто комфортно сидит за тысячи километров от войны и важно рассуждает о чужих судьбах, предлагает Украине согласиться на "переговоры/капитуляцию" после 600+ дней кровавого геноцида, он действительно предлагает позволить России продолжить совершать преступления, вырезать гражданское население, убивать глобальные правила. Пока мир окончательно не захлебнется демократической кровью и не признает тиранов глобальными лидерами", — считает политик.

Подоляк не понимает, чем руководствуется Маск, озвучивая подобные заявления.

"И если с кровожадностью россиян все понятно, то что движет отдельными гражданами Стран Демократии, так и не понявшие сути этой войны, ее природы и настоящей цели России? И даже не хотят осознать мотивы тех, кто, теряя близких, защищает свое право на собственная жизнь и свобода…", — говорится в его заявлении.

Напомним, американский миллиардер Илон Маск во время интервью посоветовал Владимиру Зеленскому отказаться от контрнаступления и согласиться на мирные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

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