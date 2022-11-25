Подоляк убежден, что Казахстан всегда был целью для России: "Удивительно, что они этого не поняли"

Казахстан всегда был одной из целей России, ведь для РФ нет никаких организаций или правил, которые могли бы сдержать её от агрессии.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что одной из следующих целей России может быть Казахстан.

Об этом он сказал в интервью 24 каналу.

"У них цель Казахстан всегда была. Просто непонятно, почему Казахстан этого еще не понял. Но для России не существует никаких ОДКБ, не существует никаких Армении, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана... Существует только Россия, которая должна убивать, что-то забирать, должна диктовать условия: просто эти страны "странные", что они этого еще не поняли после Грузии, после нашего Крыма, после начала этой полномасштабной войны и тому подобное", — отметил Подоляк.

Напомним, российские пропагандисты после провала их армии в Украине и краха планов "взять Киев за два дня" начали обсуждать новую жертву агрессии – Казахстан. На ток-шоу они заявили, что в стране могут начаться "нацистские процессы".

Отметим, после полномасштабного вторжения в Украину и первых поражений Путин потребовал от стран-членов ОДКБ ввести "миротворцев" на территорию Украины.

В свою очередь президент Казахстана Токаев отказал Путину в военной помощи в рамках ОДКБ и заявил, что не будет признавать так называемые "ЛДНР".

В сентябре стало известно, что Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан вообще запретили своим гражданам воевать в Украине.

Позже депутат российской Госдумы от партии Путина "Единая Россия" Евгений Федоров пригрозил агрессией еще и Армении. Мол, это "государство незаконно вышло из состава СССР".

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