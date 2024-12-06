Подоляк заявил, что режим Асада рушится из-за больших потерь России, которые нанесла ей Украина

Режим Башара Асада в Сирии разваливается из-за существенных потерь России, нанесенных Украиной.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

Подоляк подчеркнул, что мир без России как агрессивной империи станет лучше, что можно увидеть на примере Сирии.

"Минус разбитая в Украине ЧВК "Вагнер", минус российские боевые самолеты, сбитые украинцами, минус потопленные корабли Черноморского флота - и преступный режим династии Асадов за несколько дней теряет контроль над страной, в которой господствовал с 1970-х годов. Теперь представьте полное исчезновение российской силовой и пропагандистской машины с мировой арены. Нетрудно предсказать ослабление тоталитарных режимов, распад террористических и хакерских группировок, уменьшение количества войн. В мире без тоталитарной, путинской РФ будет больше свободы, больше мира, больше дипломатии без лжи/агрессии и классического информационного орвеллианства в стиле субъекта Лаврова...", - написал Подоляк.

Напомним, лидер вооруженной оппозиции Сирии объявил главную цель масштабного наступления.

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