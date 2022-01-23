Подождите, пока Олимпиада закончится: Китай заявил, что не договаривался с Путиным об Украине

Ранее в СМИ писали, что Пекин попросил Путина не нападать на Украину во время Олимпиады.
В Китае прокомментировали статью Bloomberg о том, что глава КНР Си Цзиньпин просил Владимира Путина не нападать на Украину во время Олимпиады в Пекине, которая состоится с 4 по 20 февраля.
В издании писали, что китайский МИД 14 напомнил России, что все страны обязаны соблюдать резолюцию ООН об олимпийском перемирии. Оно должно действовать за семь дней до начала Игр и через семь дней после окончания Паралимпийских игр. 2022 это промежуток от 28 января до 20 марта.
Причиной такой просьбы Вloomberg называет желание Китая "не портить праздник" и не отвлекать основное внимание мирового сообщества на Украину вместо Олимпиады.
Посольство Китая в России назвало эту информацию фейком.
"Публикация Bloomberg о том, что якобы глава КНР попросил президента России не нападать на Украину во время Олимпиады, чтобы не испортить праздник – фейк и провокация", – заявили в дипучреждении.
Китай уверяет, что выступает за "урегулирование разногласий по украинскому вопросу" в рамках Минских соглашений.
Ранее в Госдепе прокомментировали информацию об эвакуации посольства США в Украине.
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