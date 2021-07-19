Подожгли и залили водой: во Франции разгромили два центра вакцинации

Подожгли и залили водой: во Франции разгромили два центра вакцинации

Люди выступают против новых коронавирусных ограничений и правил.

Французы, недовольные новым правилам борьбы с пандемией, разгромили два центра вакцинации. Медицинское учреждение в коммуне Ланс-ан-Веркор у города Гренобль разрисовали граффити и залили водой из пожарных шлангов. Еще одну клинику в коммуне Юррюнь недалеко от города Биарриц, подожгли. В результате здание частично разрушено.

Как сообщает BBC, в стране прошли массовые протесты, в которых приняли участие более 100 тысяч человек.

Демонстранты выступали против введения правительством новых мер, направленных на борьбу с COVID-19. Эти правила предусматривают обязательную вакцинацию медицинских работников, а также требование иметь прививки от коронавируса для тех, кто хочет посещать общественные места. Протестующие обвинили президента Эммануэля Макрона в нарушении их свобод.

Кроме того, Макрон коснулся еще несколько важных тезисов:

В рестораны, торговые центры, поезда, самолеты с августа будут пускать только привитых или с отрицательным тестом;

Дельта-штамм может перечеркнуть все усилия, если не провести массовую вакцинацию;

Рано или поздно встанет вопрос об обязательной вакцинации всего населения.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что вскоре Евросоюз позволит въезд гражданам, которые привиты китайской вакциной CoronaVac. Этим препаратом прививают в частности в Украине.

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