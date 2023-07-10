Подозрение в причастности к ИГИЛ: в Германии арестовали украинку, которая трижды была замужем за боевиками

Федеральная прокуратура Билефельда под руководством чиновников Государственного управления криминальной полиции земли Северный Рейн-Вестфалия (Германия) предъявила обвинение украинцы. Ее обвиняют в нарушении двух статей Уголовного кодекса страны: членство в иностранной террористической организации ИГИЛ и нарушение обязанностей по уходу и воспитанию ребенка.

Об этом сообщила Генпрокуратура ФРГ.

"Обвиняемая Хатидче Ц. отправилась в Сирию 2014 года со своим тогдашним мужчиной и четырьмя несовершеннолетними детьми. Там она присоединилась к ИГИЛ вместе с мужчиной, для которого она вела домашнее хозяйство в соответствии с понятиями ИГИЛ о роли женщины", — сообщают правоохранители.

Известно, что украинка после смерти своего первого мужа еще дважды была замужем за боевиками ИГИЛ.

Детей женщина воспитывала по "законам" и идеологии ИГИЛ. В начале 2019 украинка попала в плен к курдам, где и оставалась вплоть до 2021 года.

В каких обстоятельствах гражданка Украины оказалась в Германии, не объяснили.

Напомним, террористическое Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) образовалось из остатков Аль-Каиды в Ираке (АКИ). Она ставит целью создание теократического халифата, основанного на экстремистской идеологии, отрицающей право на жизнь людей других верований и убеждений.

В мае 2023 года в десяти федеральных землях Германии правоохранители провели рейды, во время которых задержали семерых вероятных собирателей пожертвований "Исламскому государству" в Сирии.

Ранее сообщалось, что бывшая участница ИГИЛ превратилась в светскую львицу.

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