Подозреваемого в громком убийстве молодой учительницы в Ирландии отпустили

По словам премьера Ирландии, "вся страна опустошена и поражена насильственным и варварским убийством".

В ирландском графстве Оффали арестованного по делу об убийстве 23-летней учительницы Эшлинг Мерфи в Талламоре 40-летнего мужчину отпустили, он "больше не подозреваемый".

Об этом со ссылкой на полицию Ирландии сообщает BBC.

Отмечается, что к расследованию преступления привлекли более полусотни гвардейцев, а в Талламоре был создан оперативный штаб. "Ни один камень не останется нетронутым, чтобы привлечь виновного в этом преступлении к ответственности", — подчеркнул суперинтендант Имон Керли.

Эшлинг Мерфи подверглась нападению в среду, 12 января, во время тренировки на берегу Гранд-канала за пределами города. От полученных травм потерпевшая, несмотря на оказание медицинской помощи, скончалась на месте происшествия. В полиции считают, что убивший женщину злоумышленник действовал один.

Судмедэксперты уже провели вскрытие для определения окончательной причины смерти, однако результаты решили не разглашать "по оперативным причинам".

Тем временем детективы запросили информацию о горном велосипеде Falcon Storm с "прямым рулем и характерной желто-зеленой передней вилкой". Они также планируют опросить всех, кто в среду находился вблизи места убийства.

Мерфи с 2021 года работала учительницей первого класса Школы Дарроу, а также с 2017 года была членом Национального фольклорного оркестра Ирландии, с которым в 2018 году выступала во время визита Папы Римского Франциска.

По словам ее коллег из музыкальной организации Comhaltas Ceoltóirí Éireann, "Эшлинг была одним из лучших исполнителей игры на гармошке и скрипке, а также обучалась игре на волынке".

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин подчеркнул, что "вся страна опустошена и поражена насильственным и варварским убийством". "В нашем обществе нет места насилию, особенно насилию в отношении женщин. Его нельзя и не нужно терпеть", — указал он.

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