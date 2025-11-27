Газопровод "Северный поток-2" / © Associated Press

В четверг, 27 ноября, подозреваемого в причастности к подрывам российских газопроводов «Северный поток» украинца Сергея Кузнецова экстрадировали из Италии в Германию.

Об этом сообщил его адвокат Николай Катеринчук в комментарии «Суспільному».

«Немецкая полиция заказала самолет, которым Сергея доставили из Италии в Германию», — отметил он.

По информации адвоката, Кузнецов уже находится в городе Карлсруэ в земле Баден-Вюртемберг. В пятницу, 28 ноября, его доставят в суд для избрания меры пресечения.

«Это будет такая формальность — 30 минут и его отправят в Гамбург», — добавил защитник украинца.

В следственном изоляторе в Гамбурге Кузнецов будет находиться в отдельной камере, рассчитанной на одного человека.

Что известно о деле Кузнецова

Сергей Кузнецов был задержан по европейскому ордеру на арест 21 августа в кемпинге вблизи итальянского города Римини, где он отдыхал с семьей.

Согласно экстрадиционным документам, немецкая прокуратура подозревает, что именно Кузнецов организовал и осуществил подрыв по меньшей мере четырех бомб на глубине от 70 до 80 метров в Балтийском море вблизи датского острова Борнхольм 26 сентября 2022 года.

В результате взрывов был поврежден российский газопровод «Северный поток-1», а также параллельный газопровод «Северный поток-2», который так и не был введен в эксплуатацию.

Кузнецов отрицает свою причастность к взрывам, утверждая, что на момент взрывов находился в Украине на службе в ВСУ.

Напомним, ранее Верховный суд Италии принял решение об экстрадиции в Германию 49-летнего украинца Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к взрывам на «Северных потоках».