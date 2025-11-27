- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 156
- Время на прочтение
- 2 мин
Подозреваемого в подрыве "Северных потоков" экстрадировали в Германию — СМИ
Украинец Сергей Кузнецов уже находится в городе Карлсруэ в земле Баден-Вюртемберг, где суд будет избирать ему меру пресечения.
В четверг, 27 ноября, подозреваемого в причастности к подрывам российских газопроводов «Северный поток» украинца Сергея Кузнецова экстрадировали из Италии в Германию.
Об этом сообщил его адвокат Николай Катеринчук в комментарии «Суспільному».
«Немецкая полиция заказала самолет, которым Сергея доставили из Италии в Германию», — отметил он.
По информации адвоката, Кузнецов уже находится в городе Карлсруэ в земле Баден-Вюртемберг. В пятницу, 28 ноября, его доставят в суд для избрания меры пресечения.
«Это будет такая формальность — 30 минут и его отправят в Гамбург», — добавил защитник украинца.
В следственном изоляторе в Гамбурге Кузнецов будет находиться в отдельной камере, рассчитанной на одного человека.
Что известно о деле Кузнецова
Сергей Кузнецов был задержан по европейскому ордеру на арест 21 августа в кемпинге вблизи итальянского города Римини, где он отдыхал с семьей.
Согласно экстрадиционным документам, немецкая прокуратура подозревает, что именно Кузнецов организовал и осуществил подрыв по меньшей мере четырех бомб на глубине от 70 до 80 метров в Балтийском море вблизи датского острова Борнхольм 26 сентября 2022 года.
В результате взрывов был поврежден российский газопровод «Северный поток-1», а также параллельный газопровод «Северный поток-2», который так и не был введен в эксплуатацию.
Кузнецов отрицает свою причастность к взрывам, утверждая, что на момент взрывов находился в Украине на службе в ВСУ.
Напомним, ранее Верховный суд Италии принял решение об экстрадиции в Германию 49-летнего украинца Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к взрывам на «Северных потоках».