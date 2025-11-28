Подозреваемого в подрыве "Северных потоков" Кузнецова арестовали в Германии

«Северный поток-2» / © ТСН.ua

Реклама

Подозреваемого в подрыве российских газопроводов «Северный поток» в 2022 году украинца Сергея Кузнецова арестовали в Германии. Накануне его экстрадировали в ФРГ из Италии.

Об этом сообщила пресс-служба Федеральной прокуратуры Германии.

«Выполнен ордер на арест в связи с подозрением в саботаже газопроводов „Северный поток“. Следственный судья Федерального суда сегодня (28 ноября 2025 года) выполнил ордер на арест гражданина Украины Сергея К.», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Реклама

Напомним, 27 ноября Кузнецова экстрадировали из Италии в Германию. Как информировал его адвокат Николай Катеринчук, украинец находится в городе Карлсруэ и 28 ноября его доставят в суд для избрания меры пресечения. После формальностей Кузнецов будет переведен в следственный изолятор в Гамбурге, где будет находиться в отдельной камере.

Заметим, что ранее немецкие прокуроры выдвинули Кузнецову обвинения в сговоре с целью взрыва, антиконституционной диверсии и уничтожении важных объектов. Его подозревают в принадлежности к группе, которая установила взрывные устройства на газопроводах «Северный поток» вблизи датского острова Борнхольм в Балтийском море.