Подозреваемого в "сливе" секретных документов США разоблачили с помощью столешницы на кухне — NYT

Онлайн-друзья подозреваемого в "сливе" секретных документов якобы не знали его настоящего имени.

На подозреваемого в "сливе" секретных документов Пентагона Джека Тейшейру удалось идентифицировать через столешницу на его кухне.

Об этом пишет The New York Times.

21-летний военный разведывательного крыла Военно-воздушных сил Национальной гвардии штата Массачусетс Джон Тейшейра фотографировал секретные документы на своей кухне, впоследствии "слил" фотографии в Сеть.

Гранитную столешницу с характерным узором и белую напольную плитку можно увидеть на фотографиях некоторых "сливов" секретных документов. Такой же декор интерьера можно найти на фотографиях семейного дома, размещенных в Интернете одним из самых близких родственников военнослужащего Тейшейры.

Фото: The New York Times

Издание отмечает, что онлайн-друзья американского военного якобы не знали его имени, однако его разоблачили именно с помощью фотографий.

Фото: The New York Times

Напомним, ФБР в четверг, 13 апреля, арестовало подозреваемого в "сливе" секретных документов Пентагона военнослужащего Джека Тейшейру. В его доме также были проведены обыски.

Это произошло после того, как в Сети начали активно распространять разведданные США по оценке войны России против Украины. Там содержались засекреченные отчеты о ситуации в высшем руководстве РФ, а также о том, что США прослушивают украинскую политическую верхушку.

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