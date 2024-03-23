Подозреваемому в нападении на "Крокус Сити" после задержания отрезали ухо — российский "военблогер"

Во время допроса у подозреваемого в нападении голова была обмотана бинтом, а одежда запятнана кровью.

Российский так называемый "военблогер" Егор Гузенко опубликовал видео, на котором российские силовики отрезают ухо мужчине, похожему на пленного террориста, а затем заставляют его съесть.

На видео допроса под пыткой, которое появилось в Telegram-канале "Тринадцатый", обратил внимание украинский журналист Денис Казанский.

Подозреваемому, задержанному за нападение на "Крокус Сити Холл", отрезали ухо

Как свидетельствуют опубликованные кадры, во время допроса у подозреваемого в нападении голова была обмотана бинтом, одежда запятнана кровью и, очевидно, осталось только одно ухо.

"В общем, методы понятны... Можно не сомневаться, что они признаются и в работе на Украину, и лично на Буданова", — иронически заметил Казанский.

Егора Гузенко, опубликовавшего эти кадры пыток, он назвал "очень полезным идиотом".

Ранее директор российской ФСБ Александр Бортников заявил о задержании четырех подозреваемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холли" в Подмосковье. Среди них — двое граждан Таджикистана.

Российские власти сообщили, что задержание произошло возле границы с Украиной. В ФСБ РФ утверждают, что у них были "соответствующие контакты на украинской стороне".

В то же время, посол Беларуси в России Дмитрий Крутой сообщил, что после теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" под Москвой белорусские спецслужбы помогали российским силовикам помешать террористам бежать через границу с Беларусью.

Напомним, в субботу, 23 марта, группировка джихадистов "Исламское государство" (ИД) обнародовала заявление с подробностями о вчерашнем нападении на концертный зал "Крокус Сити Холл" на окраине Москвы. Теракт объясняют войной между "Исламским государством" и "странами, борющимися с исламом".

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