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Подозреваемые в убийстве президента Гаити рассказали, зачем ворвались в его резиденцию

Подозреваемые в убийстве президента Гаити рассказали, зачем ворвались в его резиденцию

Associated Press

Двое из нападавших заявили, что должны были выполнять роль переводчиков.

Подозреваемые в убийстве главы государства Гаити Жовенеля Моиза признались в том, что не имели целью ликвидацию президента.

Об этом сообщает Le Nouvelliste.

По словам следователя судьи Клемана Ноэля, двое нападавших признались в том, что они должны были выполнять роль переводчиков при аресте Жовенеля Моиза в рамках выполнения ордера.

"Они сказали, что были переводчиками. Целью наемников было арестовать президента Моиза по ордеру следственного судьи, а не убивать его", — отметил он.

Другой же нападающий заявил, что он только недавно приехал на Гаити и нашел эту "работу" в интернете.

Судья также рассказал о результатах обыска в автомобилях задержанных. Кроме огнестрельного оружия, в машинах обнаружили серверы камер видеонаблюдения из дома Моиза, а также чековую книжку жены президента.

Напомним:

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