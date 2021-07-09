Подозреваемые в убийстве президента Гаити рассказали, зачем ворвались в его резиденцию

Двое из нападавших заявили, что должны были выполнять роль переводчиков.
Подозреваемые в убийстве главы государства Гаити Жовенеля Моиза признались в том, что не имели целью ликвидацию президента.
Об этом сообщает Le Nouvelliste.
По словам следователя судьи Клемана Ноэля, двое нападавших признались в том, что они должны были выполнять роль переводчиков при аресте Жовенеля Моиза в рамках выполнения ордера.
"Они сказали, что были переводчиками. Целью наемников было арестовать президента Моиза по ордеру следственного судьи, а не убивать его", — отметил он.
Другой же нападающий заявил, что он только недавно приехал на Гаити и нашел эту "работу" в интернете.
Судья также рассказал о результатах обыска в автомобилях задержанных. Кроме огнестрельного оружия, в машинах обнаружили серверы камер видеонаблюдения из дома Моиза, а также чековую книжку жены президента.
Напомним:
- Президента Гаити Жовенеля Моиза застрелили в ночь на 7 июля. Примерно в час ночи группа неизвестных напала на его резиденцию и застрелила президента. Кроме того, огнестрельное ранение получила первая леди страны.
- Министр по делам голосования и межпартийных отношений Матиас Пьер заявил, что в убийстве Моиза участвовали минимум 26 человек.
- Также к убийству президента Гаити причастны отставные колумбийские военные.
- Сейчас известно, что после убийства Моиза правоохранители убили трех наемников, 15 колумбийцев и американцы сейчас находятся под стражей, а вот еще несколько членов группировки до сих пор ищут.