Подозреваемый в убийстве 17-летнего украинца в Ирландии сомалиец подделал свой возраст

Вадим Давиденко

Гражданин Сомали, убивший 17-летнего украинца Вадима Давиденко в Ирландии, заявил, что его паспорт (согласно которому ему тоже 17 лет) является подделкой.

Об этом пишет Irish Times.

Во время последнего заседания Детского суда обвиняемый сомалийец просил прощения у родственников убитого украинца и утверждал, что его документы были поддельными. Директор государственного обвинения издал распоряжение о том, чтобы его судили по выдвинутому обвинительному акту в Центральном уголовном суде.

«Я хотел бы выразить свои соболезнования и попросить прощения за ребенка», — сказал сомалиец.

В то же время признать свою вину на суде злоумышленник отказался. Сомалийцу также была назначена психиатрическая экспертиза.

Когда ему сказали, что документ с датой его рождения еще нуждается в подтверждении, обвиняемый ответил, что он «ненастоящий», добавив, что его страна «развалилась в клочья, и кто угодно может составить документ, в котором будет указано, что ему 17».

В свою очередь, власти Сомали не идут на контакт с ирландскими правоохранителями и не раскрывают подлинной личности подозреваемого.

«Мы стараемся как можно быстрее решать вопросы, но, к сожалению, мы зависим от сомалийских властей, которые должны их подтвердить для нас. Мы посылаем как можно больше запросов на сотрудничество, но, к сожалению, это односторонний процесс», — отметил детектив, который ведет это дело.

Напомним, что в октябре 2025 года в Ирландии мигрант из Сомали зарезал 17-летнего украинца.

17-летний Вадим Давиденко был смертельно ранен ножом в квартире, которую использовала государственная служба по делам детей и семьи Tusla для проживания несовершеннолетних соискателей международной защиты.

Подросток, который мечтал стать ІТ-специалистом и защищать Украину в киберпространстве, был жестоко убит ножом в центре для беженцев, прожив в новой стране всего четыре дня.