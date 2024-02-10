"Подозреваемый срылся": в России прекратили расследование гибели крейсера "Москва"

Отец одного из погибших российских моряков заявил, что "не видит смысла оспаривать решение" Следственного комитета РФ.

Следственный комитет (СК) Российской Федерации приостановил расследование уголовного дела по затоплению крейсера "Москва", поскольку, как говорится в официальном сообщении, "подозреваемый скрылся от следствия".

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на ответ ведомства отцу одного из погибших на корабле матросов.

Из ответа следует, что предварительное следствие прекратили из-за того, что "подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия или место его нахождения не установлено по другим причинам".

Отец погибшего оккупанта сообщил, что "не видит смысла оспаривать решение" СК, поскольку ему "вполне понятны причины его принятия и тяжелые обстоятельства произошедшего". При этом он отметил, что надеется на возобновление дела.

По мнению отца погибшего матроса, кроме непосредственных виновников затопления судна, которых он не назвал, есть еще и виновные "другой категории", находящиеся в России, но не являющиеся фигурантами уголовного дела. Это, по его словам, "те, которые своими действиями, а другие бездействием и некомпетентностью создали условия для происшествия с крейсером "Москва", допустили потерю флагмана и наших моряков".

Напомним, участвовавший в войне с Украиной флагман Черноморского флота России крейсер "Москва" затонул 14 апреля 2022 года после попадания в него украинских ракет "Нептун".

В РФ же утверждают, что якобы на крейсере взорвался боеприпас и начался пожар. В Минобороны России подтвердили только то, что крейсер "Москва" утонул во время шторма в Черном море. Официально в РФ признали 27 пропавших без вести и 17 погибших членов экипажа. 396 военных якобы были эвакуированы.

В Министерстве обороны США подтвердили, что крейсер утонул из-за попадания украинских ракет, а не детонации боеприпасов.

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