Подозреваемый в миллиардных аферах с госимуществом купил виллу и яхту за границей – расследование

Подозреваемый в афере на 10 миллиардов Андрей Гмырин, полтора года находящийся в международном розыске, зарегистрировал за границей бизнес и приобрел элитное имущество.

Об этом идет речь в расследовании Bihus.Info.

По данным НАБУ, в 2020-2021 годах бывший сотрудник Фонда госимущества Гмырин вместе с тогдашним главой Фонда Дмитрием Сенниченко организовали преступную схему и незаконно обогатились, присвоив средства государственных предприятий, подконтрольных ФГИУ.

"Следствие считает, что организаторы способствовали назначению на руководящие должности государственных предприятий — Одесского припортового завода и Объединенной горно-химической компании, подконтрольных им людей. Те в свою очередь способствовали подписанию контрактов с подконтрольными организаторам компаниями, чтобы предприятия продавали компаниям товар по заниженным" ценами", – пишут расследователи.

Кроме Сенниченко и Гмырина, по делу проходят еще 10 подозреваемых, восемь из которых сбежали за границу. Все они находятся в международном розыске, но за полтора года ни один из них не был задержан.

Как живет за границей семья Гмырина

По информации расследователей, семья Андрея Гмырина открыла, по меньшей мере, три компании в ОАЭ. Одна из этих фирм со штаб-квартирой в Дубае в апреле 2023 года создала компанию во Франции – GFD COTE D'AZUR В свою очередь эта компания приобрела виллу и пять земельных участков на Лазурном побережье Франции, общая стоимость которых составляет около 5 млн евро.

Эту виллу площадью 400 м2 можно найти на сайте аренды недвижимости. В описании объекта указано, что в здании есть 5 спален и 4 ванные комнаты, а во дворе находится бассейн.

Впрочем, сейчас арендовать это элитное жилье невозможно. По информации издания, с августа этого года имущество находится под арестом по решению французского суда в рамках уголовного производства, открытого в Украине.

Помимо элитной недвижимости семья Андрея Гмырина владеет роскошной яхтой Cranchi Settantotto 78, которая стоит около 5,5 млн. евро. Формально владельцем яхты является компания GFB COMPANY LTD, зарегистрированная на Британских Виргинских островах на имя дубайского бизнес-партнера Андрея Гмырина, украинца Евгения Головина.

Родители Гмырина также не бедствуют за границей. На их имя открыто шесть компаний в Хорватии, которые занимаются недвижимостью и "крутят" миллионами евро.

Напомним, ВАКС заочно арестовал находящегося в розыске Дмитрия Сенниченко.

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