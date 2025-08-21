Украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков", задержали в Италии - СМИ

Северный поток / © Associated Press

В провинции Римини (Италия) правоохранители задержали мужчину, которого считают причастным к диверсии на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Об этом сообщила Федеральная прокуратура Германии, передает Bild.

Задержанным оказался гражданин Украины Сергей К., по версии следователей, входивший в состав группы, которая в сентябре 2022 года подорвала трубопроводы в Балтийском море.

Следствие утверждает, что подозреваемый исполнял одну из ключевых ролей в организации сделки. По данным прокуратуры, группа диверсантов отправилась из порта Росток на арендованной яхте, оформленной через подставных лиц. Для аренды использовались поддельные документы, предоставленные немецкой компании.

Сам взрыв произошел 26 сентября 2022 года у острова Борнхольм. Взрывные устройства, заложенные на дне, повредили обе ветки газопроводов, что привело к масштабным разрушениям.

Теперь Сергея К. ожидает экстрадиция в Германию. Там ему предъявят официальные обвинения и провести судебный процесс.

Напомним, ранее в Киеве убили полковника СБУ Иван Воронич, который мог быть причастен к подрыву трубопровода "Северный поток".