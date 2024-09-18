Новое покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа привлекло внимание общества. Подозреваемый в этом преступлении — Райан Уэсли Рут, который после российского вторжения в Украину некоторое время жил в Киеве. Его часто замечали в центре города, где он "экстравагантно и регулярно появлялся среди иностранных военных добровольцев".

Об этом сообщило издание Time, ссылаясь на показания лиц, знакомых с американцем во время его пребывания в Киеве.

По словам одного из собеседников журналистов, Руфь фактически был бездомным и иногда находил убежище в воинских частях Украины, где ему разрешали ночевать. Один из его знакомых рассказал, что американец якобы добился определенного успеха в вербовке бойцов для Международного легиона — подразделения, созданного украинскими военными в начале российского вторжения для привлечения иностранных добровольцев.

Однако командир 2-го Международного легиона полковник Руслан Мирошниченко отрицает, что принимал помощь от Рута. Он подчеркнул, что "его действия и позиция очень часто не соответствовали официальной политике украинских Вооруженных сил по вербовке в Международные легионы".

Напомним, Дональд Трамп сообщил, что во время игры в гольф услышал несколько выстрелов. По его словам, правоохранители задержали вооруженного мужчину благодаря свидетелю.

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